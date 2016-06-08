《中国上海证交所A+B股股价对比表》--6月8日

韩国政经：法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
6月8日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间16:11时,1美元=6.5705人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 10.22 0.818 1.90 市北高新 23.38 1.192 2.99 大众交通 11.52 1.249 1.40 永生投资 14.49 1.748 1.26 老凤祥 39.54 3.599 1.67 S中纺机 13.41 0.554 3.68 鼎立股份 8.15 0.694 1.79 氯碱化工 13.48 0.788 2.60 双钱股份 21.01 1.111 2.88 海立股份 12.48 0.794 2.39 浦东金桥 22.02 1.58 2.12 外高桥 19.39 1.803 1.64 ST联华 11.9 1.252 1.45 锦江投资 34.33 1.857 2.81 中路股份 33.66 2.405 2.13 金山开发 15.18 0.893 2.59 海欣股份 14.34 0.787 2.77 耀皮玻璃 6.38 0.668 1.45 大江股份 8.52 0.594 2.18 上柴股份 13.83 0.855 2.46 丹化科技 6.14 0.569 1.64 上海三毛 16.13 1.398 1.76 友谊股份 12.51 1.516 1.26 上工申贝 13.71 1.076 1.94 上海机电 19.38 2.035 1.45 宝信软件 18.95 1.773 1.63 上海物贸 14.12 1.026 2.09 自仪股份 15.42 1.474 1.59 上海普天 45.3 1.791 3.85 陆家嘴 45.04 3.181 2.15 华新水泥 6.39 0.623 1.56 锦江股份 38.32 2.796 2.09 鄂尔多斯 7.74 0.858 1.37 华电能源 5.09 0.51 1.52 SST天海 6.11 0.528 1.76 大名城 9.79 0.884 1.69 东方通信 7.84 0.733 1.63 黄山旅游 24.71 2.126 1.77 开开实业 17.85 1.412 1.92 海南航空 3.2 0.658 0.74 ST轻骑 5.27 0.513 1.56 振华重工 4.26 0.488 1.33 锦州港 4.16 0.537 1.18 九龙山 5.95 0.616 1.47 凌云股份 13.22 1.36 1.48 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16