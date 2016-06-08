更新版 1-中国汇市：人民币收盘随中间价微升，贸易顺差和外储数据符合预期影响不大

* 人民币收盘随中间价微升 * 中国贸易顺差和外储符合预期影响不大 * 结购汇整体相对均衡，但客盘购汇情绪偏强 * 人民币汇率短期料延续区间震荡 (新增收盘报价和更多评论) 路透北京6月8日 - 中国人民币兑美元即期 周三随中间价微升，波动区间较 前几日明显收窄。交易员称，客盘相对仍偏购汇，带动自营盘继续逢低吸纳美元头寸，期间 有大行提供美元流动性，成交区间相对狭窄。而贸易顺差和外储数据基本符合预期，对汇率 影响较小。 他们认为，市场基本按照汇率定价机制运作，人民币汇率跟着一篮子货币在走，考虑到 未来美元和欧元等主要影响货币的走势，未来人民币汇率短期料延续区间震荡，但震荡中枢 则可能略往下。 “感觉客盘基本还是偏购汇多一些，也有大行的盘出来，但不好区分是客盘还是其他， ...整体在6.57左右的位置震荡。”一股份行交易员称。 另一中资行交易员指出，疲弱美国非农对美元指数的负面冲击料逐渐消退，后续若出现 较好美国经济数据，美指仍有反弹空间；而从人民币客盘购汇需求看，短期仍面临一定下行 压力，但空间和速度料可控。 本周四周五因为中国端午节假期，主要金融市场休市。 中国5月出口同比降幅进一步扩大，表明整体外需依然较为疲弱，要实现全年“进出口 回稳向好”的目标仍面临不小压力。海关总署周三公布，以美元计价5月出口 同 比下降4.1%，进口 同比微降0.4%，路透调查预估中值分别为下降3.6%和下降6% 。5月进口同比降幅为2014年10月以来最小。5月贸易顺差499.8亿美元。 中国5月外汇储备 结束两连升，降至四年半新低。但分析人士指出，因美元 指数强势反弹引起的汇兑损益是5月外储下降的主因，资本外流并没有显着增加，6月-7月美 元指数或区间盘整，汇兑损益部分影响可能较小，外储续减幅度料有限。 路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为96.01，较上日 跌0.22%，续创该指数发布来新低。另外路透测算的SDR篮子指数为95.58，BIS篮子指数为97 .04，与SDR篮子指数亦创发布来的新低。 全球汇市方面，周三美元指数触及五周低点，受美联储将很快升息的预期消退拖累。投 资者几乎已经排除了美联储6月14-15日政策会议升息的可能性，且7月升息概率也降至26%。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.5703 6.572 0.03% 中间价 6.5593 6.5618 0.04% 成交额 230.67亿美 234.89亿美元 元 日内波动幅度(pips) 46 日低6.5721 日高6.5675 今年以来升贬幅度 -1.17% 2005年汇改以来升贬幅度 25.97% 一年期美元/人民币掉期 685 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.577 6.5752 一年期NDF 6.7155 6.7085 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.5704； 交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点 每小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科/张金栋; 审校 吴云凌/曾祥进)