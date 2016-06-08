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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 16:37 BJT

台湾汇市：台币连八升续创逾一个月高位，外资与进口商在32.200拉锯

* 台币连八升，续创逾一个月高位
    * 外资与进口商在32.200关卡拉锯
    * 外资后续动向仍是牵动台币最大关键
    * 下周一台币交易区间暂看32.100-32.300

    路透台北6月8日 - 台币兑美元 周三第八日收升，续创逾一个月高位。汇银人士指出，国际美元
疲弱，且外资持续流入，激励台币随韩元等亚洲货币走升，但进口商也逢低接手，使得成交量较上日更为扩大
。
        
    他们指出，今日外资继续在台股大买近130亿台币，两个交易日合计买了280亿，似乎不在意端午四天长假
面临的可能风险。但有交易员指出，这波外资汇入的动能，不如2、3月时来得大，且近日人民币并未转强，台
币是否有续升的空间，还得继续观察。
    
     〞之前(台币)一天升2、3角，这次只有1角，感觉一波比一波少。〞一位公股银行主管说。
    
    另一商业银行交易员称，虽然今日央行并未刻意阻升，但台币多头对突破32.200重要关卡显得保守。
    
    他指出，台湾出口已连续16个月衰退，基本面似乎无法支撑强势货币，只是现在外资持续流入，央行不想
硬挡，不过后续还是要留意央行随时进场调节。
    
    在端午长假过后，交易员认为，还是要看国际美元的表现，以及外资动向而定。    
    
    台湾股市周三小幅收高。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超129.46亿台币，连续12个
交易 日买超共计858.11亿台币。 
    
    今日台币兑美元收在32.225价位，前高为5月3日的32.205。
    
    台币兑美元实质价位在32.182-32.234间波动，上日区间为32.318-32.379。交易员预估，下周一台币区间
在32.100-32.300。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较昨日略收敛；
目前一个月美元/台币远汇 报32.075/32.105，上日收在32.100。
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.225     32.339   32.182-32.319   32.270    10.75    8.25
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.225     32.337   32.182-32.271   32.271     3.63    3.25
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.050/-0.040          -0.055-0.035 
                                             
 美元/台币六个月期        -0.085/-0.060          -0.080/-0.045
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司            
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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