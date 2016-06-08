台湾汇市：台币连八升续创逾一个月高位，外资与进口商在32.200拉锯

* 台币连八升，续创逾一个月高位 * 外资与进口商在32.200关卡拉锯 * 外资后续动向仍是牵动台币最大关键 * 下周一台币交易区间暂看32.100-32.300 路透台北6月8日 - 台币兑美元 周三第八日收升，续创逾一个月高位。汇银人士指出，国际美元 疲弱，且外资持续流入，激励台币随韩元等亚洲货币走升，但进口商也逢低接手，使得成交量较上日更为扩大 。 他们指出，今日外资继续在台股大买近130亿台币，两个交易日合计买了280亿，似乎不在意端午四天长假 面临的可能风险。但有交易员指出，这波外资汇入的动能，不如2、3月时来得大，且近日人民币并未转强，台 币是否有续升的空间，还得继续观察。 〞之前(台币)一天升2、3角，这次只有1角，感觉一波比一波少。〞一位公股银行主管说。 另一商业银行交易员称，虽然今日央行并未刻意阻升，但台币多头对突破32.200重要关卡显得保守。 他指出，台湾出口已连续16个月衰退，基本面似乎无法支撑强势货币，只是现在外资持续流入，央行不想 硬挡，不过后续还是要留意央行随时进场调节。 在端午长假过后，交易员认为，还是要看国际美元的表现，以及外资动向而定。 台湾股市周三小幅收高。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超129.46亿台币，连续12个 交易 日买超共计858.11亿台币。 今日台币兑美元收在32.225价位，前高为5月3日的32.205。 台币兑美元实质价位在32.182-32.234间波动，上日区间为32.318-32.379。交易员预估，下周一台币区间 在32.100-32.300。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较昨日略收敛； 目前一个月美元/台币远汇 报32.075/32.105，上日收在32.100。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.225 32.339 32.182-32.319 32.270 10.75 8.25 司 元太外汇经纪公 32.225 32.337 32.182-32.271 32.271 3.63 3.25 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.055-0.035 美元/台币六个月期 -0.085/-0.060 -0.080/-0.045 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)