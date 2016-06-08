台湾汇市：台币连八升续创逾一个月高位，外资与进口商在32.200拉锯

韩国政经：法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
* 台币连八升，续创逾一个月高位 * 外资与进口商在32.200关卡拉锯 * 外资后续动向仍是牵动台币最大关键 * 下周一台币交易区间暂看32.100-32.300 路透台北6月8日 - 台币兑美元 周三第八日收升，续创逾一个月高位。汇银人士指出，国际美元 疲弱，且外资持续流入，激励台币随韩元等亚洲货币走升，但进口商也逢低接手，使得成交量较上日更为扩大 。 他们指出，今日外资继续在台股大买近130亿台币，两个交易日合计买了280亿，似乎不在意端午四天长假 面临的可能风险。但有交易员指出，这波外资汇入的动能，不如2、3月时来得大，且近日人民币并未转强，台 币是否有续升的空间，还得继续观察。 〞之前(台币)一天升2、3角，这次只有1角，感觉一波比一波少。〞一位公股银行主管说。 另一商业银行交易员称，虽然今日央行并未刻意阻升，但台币多头对突破32.200重要关卡显得保守。 他指出，台湾出口已连续16个月衰退，基本面似乎无法支撑强势货币，只是现在外资持续流入，央行不想 硬挡，不过后续还是要留意央行随时进场调节。 在端午长假过后，交易员认为，还是要看国际美元的表现，以及外资动向而定。 台湾股市周三小幅收高。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超129.46亿台币，连续12个 交易 日买超共计858.11亿台币。 今日台币兑美元收在32.225价位，前高为5月3日的32.205。 台币兑美元实质价位在32.182-32.234间波动，上日区间为32.318-32.379。交易员预估，下周一台币区间 在32.100-32.300。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较昨日略收敛； 目前一个月美元/台币远汇 报32.075/32.105，上日收在32.100。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.225 32.339 32.182-32.319 32.270 10.75 8.25 司 元太外汇经纪公 32.225 32.337 32.182-32.271 32.271 3.63 3.25 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.050/-0.040 -0.055-0.035 美元/台币六个月期 -0.085/-0.060 -0.080/-0.045 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16