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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 16:46 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连续两日收低，受供应过剩担忧拖累

“疲弱的中国经济数据打压了市场人气，而且季节性压力也开始浮现，随着东南亚产区落叶季的结束，生产商显然开始增加产出。”Nissan Securities的总经理Hiroyuki Kikukawa说道。

“不过，油价走坚再度帮助期胶限制了跌幅。”Kikukawa表示，“我预计东京期胶将走低，特别是当日圆兑美元升逾105水准后。”

上海期交所主力9月期胶 下跌170元人民币，收报每吨10,455元。

中国市场周四和周五逢端午节假期休市。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶 最新报每公斤126.5美分，下跌1.4美分。（完）

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张荻/高琦 审校 张涛/杜明霞)

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