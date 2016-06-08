更新版 1-台湾货币市场：公债交割加税款缴库致资金趋紧，短票和短率同步上扬

* 公债交割及信用卡税款缴库，资金趋紧俏 * 市场资金明显转紧，带动拆款利率上扬 * 银行寿险及投信均缺钱，短票利率走升 * RP市场资金短缺，利率大致持稳 (更新拆款和央行说法及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北6月8日 - 台湾银行间短率周三上扬。资调人员表示，在300亿台币公债交割、首批信用卡税款缴 库、寿险公司付息及银行年中例行冲刺放款业务，近日进入拨款高峰等各种紧缩因素夹击下，今天市场资金明 显转趋紧俏，带动拆款利率走高。 随市场资金明显趋紧俏，午后部分银行拉高拆借利率，致隔夜拆款利率最高跳升至0.310%，隔拆平均利率 亦上扬至0.207%；〞可能是要放假了，大家都比较保守一点。〞一不愿具名央行官员说；而隔夜拆款平均利率 升至0.207%，仍是可以接受的范围。 他们指出，今天连市场〞大金主〞都反向拆入资金，加上接下来有四天连假，各银行均严格控管积数，使 原已趋紧的资金更为紧俏，资金调度难度升高，利率随之走扬，拆款市场亦变得热闹非凡，缺钱者四处打电话 调钱，深怕晚一步钱就被别人抢走，资金供应者更是电话接不完。 〞今天满紧的，很多人打来，就连平常没有往来的银行也突然都打来了，但我们钱就拆光了、没钱了。〞 一位大型银行资调人员说。 另一位大型银行资调人员也说， 今天电话接不完，尤其是信用卡发行较量大的银行，因信用卡税款缴库 金额庞大，资调人员忙着四处找钱，〞很热闹啊，很多人打电话来要钱，资金很紧，满恐怖的。〞 一大型票券商资调人员指出，市场资金转趋紧俏，原向票券商买票的〞金主〞却倒过来向票券商开口要钱 ，〞我们是穷困的票券商，那有钱给银行啊？〞 票券商资调人员亦称，因市场闹钱荒、大家都穷成一块，拆款利率跟着上扬，一周拆款利率上升至0.31-0 .32%，部分甚至到跳高到0.33%。 本地时间17:30 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.225 32.339 台湾加权股价指数<.TWII 8,715.48 8,679.90 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.207% 0.202% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.310% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.210% 0.200-0.310% --两周拆款利率区间 0.210-0.363% 0.200-0.320% **短票利率上扬** 短票方面，大型票券商交易员指出，今天市场资金明显转紧，资金调度变得卡卡的、很不顺利，所幸比较 缺钱的银行都集中在民营银行，大型公股银行持续供应资金，短票利率上扬。 〞好紧啊，怎么会把松紧带绑的这么啊，好痛苦喔，可能要去砍存单了。〞一位大型票券公司交易员说。 另一大型票券公司交易员也说，今天投信、寿险公司和银行同步走钱，市场弥漫着一股〞紧〞张气氛，短 票利率跳高，最高冲到0.34%。 一票券商交易员称，明日起连放四天假，各银行都不敢负数操作，就连平常很多钱的银行都说不续了，〞 还有人直接说，14号以前不要去吵他，叫我们上哪找钱啊？〞 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交0.31-0.32%；上日则在0.30-0.31%，部分在 0.29%；而跨月落点的短票利率主要成交在0.31-0.33%，部分升至0.34%；上日则在0.31-0.32%，部分在0.30% 。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.316%，区间在0.28-0.36%，交易金额为60.26 亿台币；前日加权平均利率在0.318%，区间介于0.28-0.38%，交易金额为49.4亿台币。 台湾央行周三发行3,695.50亿台币定存单，与今日到期定存单4,650.50亿相较，定存单发行余额减少955 亿台币。 本周定存单总计到期1兆5,019亿台币，周四和周五各有1,582.2亿及57亿台币到期，因放假将在下周一到 期。 拆款中心资料 显示，周三超额准备为81亿台币，累计至周日超额准备1,285亿台币、加计前期1%的 超额准备为2,399亿台币。 **资金紧惟RP利率不变** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士表示，今天因各种紧缩因素都凑在一起，导致从银行、投信到寿险公 司普遍缺钱，资金亦远比预期紧俏许多；与银行承做RP利率亦微幅拉升，其余则因拉高利率效果有限，利率因 而持稳在上日水准。 一大型证券商交易员称，今天果真感受到公债交割的威力，连投信也被扫到，从投信、寿险到多家中大型 民营银行都缺钱，必须花力气到处找钱。 〞大家缺钱缺到爆啊，利率拉上来也没有用，投信的钱都走光了。〞一位大型票券商交易员说。 今天有太平洋建设3亿公司债交割；下周发行的债券有：周一为Lloyds Bank PLC 的30年期金融债，金额 为3亿美元、周二则有Abbey National Treasury Services plc 30年期公司债交割，金额为15亿美元。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，部分0.29%；上日亦同。与银行承作的公 债RP成交在上日水准，即在0.31-0.32%。而短天期及一个月天期公司债附买回利率亦与上日相同，维持在0.37 -0.38%。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间与上日水准一致，在0.23-0.25%；公司债附买回利 率主要成交在0.23-0.29%，上日亦同；但与银行承做的债券附买回利率则往上拉升，主要成交在0.31-0.33%， 上日则在0.28-0.30%。(完) (记者 罗两莎；; 审校 曾祥进)