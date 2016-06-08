版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 17:18 BJT

****敬告客户：香港金融市场6月9日因假期休市，10日恢复交易****

亲爱的客户，您好：

香港金融市场6月9日(周四)因端午节假期休市，6月10日(周五)将恢复交易。

如有任何建议或者意见，请发邮件至guijuan.qu1@thomsonreuters.com

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐