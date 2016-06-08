版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 8日 星期三 17:35 BJT

标题新闻：“特殊”因素阻碍物价升速，欧洲央行需要时间将通胀推升至目标水平--管委韩伟森

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐