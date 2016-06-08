路透基点：世茂房地产取消18亿元人民币贷款案--TRLPC

路透香港6月8日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，世 茂房地产控股有限公司已取消其18亿元人民币(2.74亿美元)一年期境外银 团贷款。 一名消息人士表示，贷款的取消相当突然，因部分银行已进入信用批 准流程。 “目前该公司可以用低廉许多的成本在境内获得融资，”另一名直接 涉及交易的消息人士表示。 中国民生银行独家担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款支付固定利率4. 85%，最高综合收益为5.95%，且4月22日之前承贷者可获得一笔10个基点 的提前参贷费。 上海世茂股份有限公司在4月藉由发行年息3.29%的三年期境内债券， 筹资20亿元人民币。世茂房地产持有上海世茂59%股权。上海世茂在中国 国内债券市场评级为AA+。 世茂最近一次进入贷款市场是在2015年10月，透过三家银行筹得35亿 港元(4.51亿美元)的九个月贷款；之前世茂还完成了一项三年期8,500万 美元俱乐部贷款，两项贷款皆用于房地产项目的融资。(完)