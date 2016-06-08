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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 17:44 BJT

路透基点：世茂房地产取消18亿元人民币贷款案--TRLPC

路透香港6月8日 - 汤森路透旗下基点报导，知情消息人士指出，世
茂房地产控股有限公司已取消其18亿元人民币(2.74亿美元)一年期境外银
团贷款。
    
    一名消息人士表示，贷款的取消相当突然，因部分银行已进入信用批
准流程。
    
    “目前该公司可以用低廉许多的成本在境内获得融资，”另一名直接
涉及交易的消息人士表示。
    
    中国民生银行独家担任牵头行兼簿记行(MLAB)，贷款支付固定利率4.
85%，最高综合收益为5.95%，且4月22日之前承贷者可获得一笔10个基点
的提前参贷费。
    
    上海世茂股份有限公司在4月藉由发行年息3.29%的三年期境内债券，
筹资20亿元人民币。世茂房地产持有上海世茂59%股权。上海世茂在中国
国内债券市场评级为AA+。
    
    世茂最近一次进入贷款市场是在2015年10月，透过三家银行筹得35亿
港元(4.51亿美元)的九个月贷款；之前世茂还完成了一项三年期8,500万
美元俱乐部贷款，两项贷款皆用于房地产项目的融资。(完)

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