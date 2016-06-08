版本:
中国
市场报道 | 2016年 6月 8日 星期三 18:24 BJT

南非经济：第一季经济萎缩，受矿业和农业产出下滑拖累

南非统计局称，第一季经济产出较上季下滑1.2%，上季修正为增长0.4%。

第一季未经季节调整GDP较上年同期萎缩0.2%，上季为成长0.6%。

第一季矿业产出重挫18.1%，农业产出减少6.5%。

路透调查分析师原预期GDP较上季萎缩0.1%，较上年同期成长0.1%。(完)

(编译 汪红英/孙茉莉; 审校 张荻/陈宗琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐