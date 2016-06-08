南非经济：第一季经济萎缩，受矿业和农业产出下滑拖累

美国股市：小幅收低，金融股等大选后上涨股逆转升势
标普500指数成份股有九只触及52周新高，一只成份股触及新低；有57只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完) (编译 李爽；审校 张涛/徐文焰)
南非统计局称，第一季经济产出较上季下滑1.2%，上季修正为增长0.4%。
第一季未经季节调整GDP较上年同期萎缩0.2%，上季为成长0.6%。
第一季矿业产出重挫18.1%，农业产出减少6.5%。
路透调查分析师原预期GDP较上季萎缩0.1%，较上年同期成长0.1%。(完)
(编译 汪红英/孙茉莉; 审校 张荻/陈宗琦)
标普500指数成份股有九只触及52周新高，一只成份股触及新低；有57只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完) (编译 李爽；审校 张涛/徐文焰)
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路透多伦多1月17日 - 加拿大主要股指周二下跌，因获利了结令金融和铁路板块承压，抵消了能源企业和金矿商因大宗商品价格上涨而获得的涨幅。