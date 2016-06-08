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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 18:40 BJT

东南亚股市：多数收涨，菲律宾股市回吐涨幅仅小幅收高

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   362.95     0.30   +0.08   +9.05   332.82
    新加坡                     2862.38    14.29   +0.50   -0.71  2882.73
    马来西亚                  1657.85    -2.77   -0.17   -2.05  1692.51
    泰国                      1445.54     3.12   +0.22  +12.23  1288.02
    印尼                      4916.06   -17.93   -0.36   +7.03  4593.01
    菲律宾                     7722.79    12.25   +0.16  +11.09  6952.08
    越南                        627.87     3.22   +0.52   +8.43   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 张荻/汪红英；审校 王洋/蔡美珍)

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