中企海外债券：中国建筑发行三及五年期美元债，利率为2.34%及2.75%

韩国政经：法院周三将裁决是否逮捕三星电子副会长李在镕
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透香港6月8日 - 中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司 周三成功在境外发行三年期、五年期两笔各五亿规模美元债，发行利率分别为2.341%和2.751%。
路透获得的承销资料显示，三年期美元债定价为同期限美国国债+142.5个BP，五年期则定价为同期限美国国债+152.5个BP，较初始询价均有所降低。两只债券的票息分别为2.25%、2.70%。
周三亚洲时间19:00，美国三年期国债收益率 为0.4330/0.4228%，五年期国债收益率为0.7911/0.7871%。
是次发行人是中国建筑的境外子公司CSCEC Finance(Cayman) I Limited，母公司提供无条件且不可撤销的担保。
汇丰、花旗集团、高盛(亚洲)和建银国际担任上述债券的联席全球协调人，并连同法巴银行、美林美银、工行国际、瑞银担任联席账簿管理人。
中国建筑获标普/穆迪/惠誉评级A2/A/A,上述债券预计将获得A2/A/A评级。
去年11月，中国建筑已于境外发行首笔五亿美元五年期美元债，发行利率2.95%。 （完） (记者 赵红梅；审校 毕晓雯)
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
* 美元指数降至12月8日来最低 * 英镑势将录得纪录最大单日百分比升幅 * 美元兑欧元和日圆触及数周低点 (新增文末表格) 路透纽约1月17日 - 美元周二降至四周低点，兑10国集团(G10)其他货币均下滑。英镑 大涨，此前英国首相特雷莎梅发表了安抚人心的讲话，刺激英镑录得至少是1998年来最大单 日百分比升幅。 美元近期的跌势加深，美国的交易员从长周末回场后遭遇美元普遍跌势，因之前当选总 统特朗普表示，美元兑人民币汇率强势，“正在扼杀我们。” 英镑兑美元 大涨约3%，触及近两周高位，根据Thomson Reuters Matching数据 ，英镑今日创下1998年开始追踪数据以来最大单日升幅。 今日稍早英镑受12月英国通胀率高于预期带动已经上扬超过1%，在特雷莎梅承诺，无论 最终达成什么样的脱欧协议，都会呈交议会投票后，英镑进一步攀升。 “今日重大事件是特雷莎梅的讲话，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov 表示，“我认为这就是典型的因传闻卖出，因事实买入。特
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月18-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超2,065 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超3,468 1月19日(四) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正16