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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 18:53 BJT

中企海外债券：中国建筑发行三及五年期美元债，利率为2.34%及2.75%

路透香港6月8日 - 中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司 周三成功在境外发行三年期、五年期两笔各五亿规模美元债，发行利率分别为2.341%和2.751%。

路透获得的承销资料显示，三年期美元债定价为同期限美国国债+142.5个BP，五年期则定价为同期限美国国债+152.5个BP，较初始询价均有所降低。两只债券的票息分别为2.25%、2.70%。

周三亚洲时间19:00，美国三年期国债收益率 为0.4330/0.4228%，五年期国债收益率为0.7911/0.7871%。

是次发行人是中国建筑的境外子公司CSCEC Finance(Cayman) I Limited，母公司提供无条件且不可撤销的担保。

汇丰、花旗集团、高盛(亚洲)和建银国际担任上述债券的联席全球协调人，并连同法巴银行、美林美银、工行国际、瑞银担任联席账簿管理人。

中国建筑获标普/穆迪/惠誉评级A2/A/A,上述债券预计将获得A2/A/A评级。

去年11月，中国建筑已于境外发行首笔五亿美元五年期美元债，发行利率2.95%。 （完） (记者 赵红梅；审校 毕晓雯)

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