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货币新闻 | 2016年 6月 8日 星期三 18:50 BJT

投行观点：艾伯维(AbbVie)目标价从73美元下调至65美元，评级从表现超越大盘下调至表现与大盘一致--摩根士丹利

以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。

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