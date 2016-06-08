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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 18:56 BJT

中企海外债券：天津城投集团三年期美元债，发行利率2.801%

路透香港6月8日 - 天津城市基础设施建设投资集团（以下简称天津城投集团）周三境外发行一笔三年期、基准规模的美元债，发行利率为2.801%，即同期限美元国债+187.5BP，较初始定价有所降低。

天津城投集团，获标普/穆迪/惠誉评级A-/A/A，上述优先无抵押债券预计将获得发行评级为A-/A/A评级，该集团是该市最大的国有企业，旗下拥有众多全资子公司，业务涵盖高速公路、水务、地铁、城际铁路、土地整理和园区开发等。

路透获得的承销资料显示，天津城投集团基计划将发债所得用于一般企业用途。

中国银行及法国巴黎银行担任联席全球协调人，并与建银国际、海通国际、工银国际和永隆银行担任联席账簿管理人。（完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)

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