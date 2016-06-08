投行观点：Dover Corp目标价从66美元上调至86美元，评级上调至表现优于大盘--Baird

美国股市：小幅收低，金融股等大选后上涨股逆转升势

标普500指数成份股有九只触及52周新高，一只成份股触及新低；有57只纳斯达克指数成份股触及52周新高，20只触及新低。(完) (编译 李爽；审校 张涛/徐文焰)