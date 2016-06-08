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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 19:12 BJT

香港个股：光大控股拟境内发行公司债券，本金总额最多128亿元人民币

路透香港6月8日 - 中国光大集团的香港金融业务分支--光大控股 周三称，拟于中国境内发行公司债券，本金总额不多于128亿元人民币。

据公告，光大控股拟申请以一期或分多期发行公司债券，期限不超过10年，募资所得款项用于偿还现有债务及拨充集团的一般营运资金。

建议发行公司债券须待中国证监会及上海证券交易所的批准。

光大控股周三收市持平于15.24港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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