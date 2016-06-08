金砖国家：6月8日股汇市收盘纵览

路透6月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月8日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.78%，报842.38点。

中国股市：沪综指小幅收跌，临近端午节小长假市场情绪偏谨慎

中国汇市：人民币收盘随中间价微升，贸易顺差和外储数据符合预期影响不大

香港股市：收盘基本持平，端午节假期前交投淡静

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巴西股市：收盘大涨，受到国营石油业者Petróleo Brasileiro SA狂涨8.93%的带动。Petrobras已经展开液化天然气码头及火力发电厂网络的出售事宜，藉以降低债务。指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.26%，报51,629.293点。

巴西汇市：雷亚尔跳升至2015年7月以来最高，突破3.40关卡，这令那些认为央行不会允许雷亚尔进一步升值的交易员感到意外。巴西央行候任总裁戈尔德法因的任命案在周二获得通过，他为浮动汇率制度提出辩护，引发雷亚尔大涨。雷亚尔兑美元 收报3.3685/97，上日收报3.4479/86。

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南非股市：下跌，由绩优保险业者Sanlam领跌，该公司此前提出警告，称截至4月底的四个月获利下滑，因其所在的各个市场成长缓慢。指标Top-40指数 收盘下跌0.7%，报47,716.2点；大盘综合指数 收盘下跌0.64%，报53,960.18点。

南非汇市：兰特兑美元升至五周高位，此前惠誉确认南非投资级评等

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印度股市：收盘近持平，投资人对于近期表现突出个股获利了结，但国防类股上涨，因在印度总理莫迪访问美国之际，美国承认印度为“重要防务伙伴”。BSE指数 收盘上涨0.04%，报27,020.66点；NSE指数 收盘上涨0.08%，报8,273.05点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.645/66.655，上日收报66.77/66.78。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.74%，报965.36点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.6%，报503.97点。