金砖国家：6月8日股汇市收盘纵览

标题新闻：英国汽车行业称为维持与欧盟贸易，须参与欧盟关税同盟，实行WTO关税给行业带来威胁
WTO为世界贸易组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透6月9日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月8日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.78%，报842.38点。
中国股市：沪综指小幅收跌，临近端午节小长假市场情绪偏谨慎
中国汇市：人民币收盘随中间价微升，贸易顺差和外储数据符合预期影响不大
香港股市：收盘基本持平，端午节假期前交投淡静
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巴西股市：收盘大涨，受到国营石油业者Petróleo Brasileiro SA狂涨8.93%的带动。Petrobras已经展开液化天然气码头及火力发电厂网络的出售事宜，藉以降低债务。指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.26%，报51,629.293点。
巴西汇市：雷亚尔跳升至2015年7月以来最高，突破3.40关卡，这令那些认为央行不会允许雷亚尔进一步升值的交易员感到意外。巴西央行候任总裁戈尔德法因的任命案在周二获得通过，他为浮动汇率制度提出辩护，引发雷亚尔大涨。雷亚尔兑美元 收报3.3685/97，上日收报3.4479/86。
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南非股市：下跌，由绩优保险业者Sanlam领跌，该公司此前提出警告，称截至4月底的四个月获利下滑，因其所在的各个市场成长缓慢。指标Top-40指数 收盘下跌0.7%，报47,716.2点；大盘综合指数 收盘下跌0.64%，报53,960.18点。
南非汇市：兰特兑美元升至五周高位，此前惠誉确认南非投资级评等
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印度股市：收盘近持平，投资人对于近期表现突出个股获利了结，但国防类股上涨，因在印度总理莫迪访问美国之际，美国承认印度为“重要防务伙伴”。BSE指数 收盘上涨0.04%，报27,020.66点；NSE指数 收盘上涨0.08%，报8,273.05点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.645/66.655，上日收报66.77/66.78。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.74%，报965.36点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.6%，报503.97点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.57%，报63.61；卢布兑欧元 升值1.13%，报72.523。(完) (编译 张明钧; 审校 张若琪)
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路透伦敦1月17日 - 根据周二公布的一份基金经理人调查，有关美国候任总统特朗普经济政策及政策失误的相关疑虑本月大幅上升，促使他们握有更多现金，尽管他们预期成长及通胀将进一步上扬。
路透新加坡1月17日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周二下跌，行业消息人士表示，在周四新加坡国际企业发展局(IES)公布岸上库存之前，这暗示本周流入新加坡的套利船货数量可能增加。