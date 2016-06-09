美国与加拿大经济指标预测--6月9日-6月16日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月6日当周 6月9日(四) 1230 加拿大产能利用率 第一季 81.3% 81.1% 1230 加拿大新屋价格指数 4月 +0.2% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月4日当周 27 26.7 四周均值(万人) -- 27.675 续请失业金人数(万人) 5月28日当周 217.1 217.2 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 4月 +0.1% +0.1% 趸售销售(较前月) +0.7% +0.7% 6月10日(五) 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 增加0.38 减少0.21 失业率 7.1% 7.1% 就业参与率 65.8% 65.8% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 6月初值 94.0 94.7 现况指数 108.8 109.9 预期指数 83.8 84.9 1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字600 盈余1,060 6月13日当周 6月13日(一) 暂无重要经济数据公布 6月14日(二) 1000 美国NFIB小企业信心指数 5月 -- 93.6 1230 美国进口物价(较前月) 5月 +0.4% +0.3% 出口物价(较前月) +0.3% +0.5% 1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.3% +1.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.4% +0.8% 1400 美国企业库存(较前月) 4月 +0.2% +0.4% 6月15日(三) 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 负1.50 负9.02 1230 美国生产者物价指数(PPI)最终需求(较上年同期) 5月 -- 持平 (较前月) +0.4% +0.2% 扣除食品与能源的PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) +0.1% +0.1% 扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.9% (较前月) -- +0.3% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 4月 -- -0.9% 1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.1% +0.7% 产能利用率 75.3% 75.4% 制造业产出(较前月) -- +0.3% 1800 美联储公布联邦基金利率 0.25%-0.5% -- 2000 美国整体净资本流动(亿美元) 4月 -- 净流出983 外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入236 6月16日(四) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.3% +0.4% 未经季节调整的CPI(较上年同期) -- +1.1% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.2% 1230 美国经常帐收支(亿美元) 第一季 -- 赤字1,253 1230 美国费城联邦储备银行制造业指数 6月 -- 负1.8 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 59 58 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.3% 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 白云; 审校 张荻)