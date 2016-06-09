《全球汇市》新西兰元劲扬，因该国央行意外维持利率不变

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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英国6月23日脱欧公投的变数，提振避险德债的需求，进而压低债券收益率。
近期饱受公投民调结果影响的英镑 今日则小涨至1.4513美元。
纽约 当日 今年来 2015年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1399 1.1392 +0.06 +4.96 1.0860
美元/日圆 106.84 106.97 -0.12 -11.19 120.30
欧元/日圆 121.81 121.86 -0.04 -6.64 130.47
美元/瑞郎 0.9586 0.9590 -0.04 -4.31 1.0018
英镑/美元 1.4513 1.4501 +0.08 -1.53 1.4738
美元/加元 1.2672 1.2693 -0.17 -8.43 1.3839
美元/离岸人民币 6.5646 6.5657 -0.02 -0.05 6.5680
澳元/美元 0.7497 0.7468 +0.39 +3.05 0.7275
新西兰元/美元 0.7128 0.7003 +1.78 +4.44 0.6825
澳元/日圆 80.070 79.920 +0.19 -8.62 87.620
新西兰元/日圆 76.160 75.060 +1.47 -7.10 81.980
英镑/日圆 155.08 155.15 -0.05 -12.49 177.22
澳元/新西兰元 1.0515 1.0637 -1.15 -1.40 1.0664
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 白云/王丽鑫/郑茵/龚芳; 审校 徐文焰/张明钧/王兴亚/戴素萍)
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