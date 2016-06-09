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市场报道 | 2016年 6月 10日 星期五 06:52 BJT

****欧洲经济指标预测--6月10日-6月17日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值    
    
    6月6日当周
    
    6月10日(五)
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   5月终值         +0.4%      +0.4% 
                                 (较上年同期)                    持平       持平
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                        +0.1%      +0.1%
    0600 德国批发物价指数(较前月)                   5月           --       +0.3%
                         (较上年同期)                             --       -2.7%
    0645 法国工业生产(较前月)                       4月         +0.4%      -0.3%
    0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月)         4月         +0.2%       持平
                   经工作日调整(较上年同期)                       --       +0.5%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                     4月         +1.7%      -3.6%
                       (较上年同期)                             -4.8%      -4.5% 
    
    6月13日当周
    
    6月13日(一)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    6月14日(二)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                5月           --       +0.3%
                            (较上年同期)                          --       -2.4%
    0800 意大利CPI(较前月)                      5月终值           --       +0.3%
                  (较上年同期)                                    --       -0.3%
              HICP(较前月)                                        --       +0.3%
                  (较上年同期)                                    --       -0.3%
    0830 英国CPI(较前月)                            5月           --       +0.1%
                (较上年同期)                                      --       +0.3%
             核心CPI(较前月)                                      --        持平
                    (较上年同期)                                  --       +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                            --       +0.1%
                           (较上年同期)                           --       +1.3%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --       +0.1%
                          (较上年同期)                            --       +1.4%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                    5月
                未经季节调整的投入物价(较前月)                    --       +0.9%
                                  (较上年同期)                    --       -6.5%
                未经季节调整的产出物价(较前月)                    --       +0.4%
                                  (较上年同期)                    --       -0.7%
                未经季节调整的核心产出物价(较前月)                --       +0.2%
                                      (较上年同期)                --       +0.5%
    0900 欧元区就业人口(较前季)                    第一季         --       +0.3%
                       (较上年同期)                               --       +1.2%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                     4月         +0.5%      -0.8%
                       (较上年同期)                             +1.1%      +0.2%
    
    6月15日(三)
    0645 法国HICP(较前月)                       5月终值           --       +0.1%
                 (较上年同期)                                     --       -0.1%
    0830 英国请领失业金人数(千人)                   5月           --     减少2.4
             按ILO标准计算的失业率            截至4月的三个月     --        5.1%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)               --       +2.0%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)             --       +2.1%
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)       4月           --     顺差286
    
    6月16日(四)
    0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间                第二季        --   负1.25%-负0.25%
    0830 英国零售销售(较前月)                        5月          --       +1.3%
                     (较上年同期)                                 --       +4.3%
             扣除能源的零售销售(较前月)                           --       +1.5%
                               (较上年同期)                       --       +4.2%
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月)    5月终值      +0.3%       持平
                                       (较上年同期)             -0.1%      -0.1%
               扣除食品和能源HICP(较前月)                         --        持平
                                 (较上年同期)                   +0.8%      +0.7%
    1100 英国央行利率决定                           6月         0.50%      0.50%
                 量化宽松规模(亿英镑)                             --       3,750
                 货币政策委员会(MPC)投票结果        6月           --       0-9-0
                                                                      (升息-不变-降息)
    
    6月17日(五)
    0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元)           4月           --     盈余323
               经季节调整经常帐(亿欧元)                           --     盈余273
               直接投资/证券投资净流入(亿欧元)                    --         218
    0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)               4月           --   顺差13.31
               对全球贸易收支                                     --   顺差53.65
    0900 欧元区劳工成本(较上年同期)                第一季          --      +1.3%
               薪资(较上年同期)                                    --      +1.5%(完) 
    
      
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