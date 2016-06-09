欧洲经济指标预测--6月10日-6月17日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月6日当周 6月10日(五) 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) 持平 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0600 德国批发物价指数(较前月) 5月 -- +0.3% (较上年同期) -- -2.7% 0645 法国工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.3% 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 +0.2% 持平 经工作日调整(较上年同期) -- +0.5% 0830 英国建筑业产出(较前月) 4月 +1.7% -3.6% (较上年同期) -4.8% -4.5% 6月13日当周 6月13日(一) 暂无重要经济数据公布。 6月14日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 -- +0.3% (较上年同期) -- -2.4% 0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.3% HICP(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- -0.3% 0830 英国CPI(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.3% 核心CPI(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 5月 未经季节调整的投入物价(较前月) -- +0.9% (较上年同期) -- -6.5% 未经季节调整的产出物价(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- -0.7% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% 0900 欧元区就业人口(较前季) 第一季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.2% 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 +0.5% -0.8% (较上年同期) +1.1% +0.2% 6月15日(三) 0645 法国HICP(较前月) 5月终值 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.1% 0830 英国请领失业金人数(千人) 5月 -- 减少2.4 按ILO标准计算的失业率 截至4月的三个月 -- 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.1% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差286 6月16日(四) 0730 瑞士三个月LIBOR利率目标区间 第二季 -- 负1.25%-负0.25% 0830 英国零售销售(较前月) 5月 -- +1.3% (较上年同期) -- +4.3% 扣除能源的零售销售(较前月) -- +1.5% (较上年同期) -- +4.2% 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.3% 持平 (较上年同期) -0.1% -0.1% 扣除食品和能源HICP(较前月) -- 持平 (较上年同期) +0.8% +0.7% 1100 英国央行利率决定 6月 0.50% 0.50% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 货币政策委员会(MPC)投票结果 6月 -- 0-9-0 (升息-不变-降息) 6月17日(五) 0800 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 4月 -- 盈余323 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余273 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 218 0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差13.31 对全球贸易收支 -- 顺差53.65 0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第一季 -- +1.3% 薪资(较上年同期) -- +1.5%(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结