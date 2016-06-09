国际油市：油价接近2016年高位，因美国原油库存下滑

交易商称，油价上涨主要是因为美国原油库存下降。

美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，美国上周原油库存减少323万桶，至5.325亿桶，为连续第三周下降。

交易商称，美元下跌，因此持有其他货币的国家进口以美元结算燃料的成本下降，亦支撑了油价。

但部分分析师称，也有一些迹象显示近期油价升势可能过头。

澳新银行称，油价涨势“受到抑制，因原油日产量增加10万桶至875万桶，及活跃钻机数增加9台至325台。”

交易商还对美国和亚洲精炼成品油库存持续增加发出警告。(完)

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