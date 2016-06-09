国际油市：油价接近2016年高位，因美国原油库存下滑

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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交易商称，油价上涨主要是因为美国原油库存下降。
美国能源资料协会(EIA)公布的数据显示，美国上周原油库存减少323万桶，至5.325亿桶，为连续第三周下降。
交易商称，美元下跌，因此持有其他货币的国家进口以美元结算燃料的成本下降，亦支撑了油价。
但部分分析师称，也有一些迹象显示近期油价升势可能过头。
澳新银行称，油价涨势“受到抑制，因原油日产量增加10万桶至875万桶，及活跃钻机数增加9台至325台。”
交易商还对美国和亚洲精炼成品油库存持续增加发出警告。(完)
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(编译 戴素萍/于春红; 审校 龚芳/郑茵)
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