全球金市：金价触及三周高位，因美国升息预期减弱

美国期金 上涨0.2%至1,265.20美元。

美元指数 小跌0.1%至93.511，和周三的五周低位93.425相去不远。

周三公布的经济合作暨发展组织(OECD)月度领先经济指标显示，美国及中国经济放缓情况浮现或已触底迹象。

日本4月核心机械订单锐减，部分因南部制造业中心熊本地震灾害造成的影响，但分析师担心，这预示今年大部分时间的企业投资将保持疲弱。

俄罗斯财政部周三在声明稿中表示，俄罗斯1-4月生产67.75吨的黄金，高于上年同期的63.27吨。

Barrick Gold 等金矿商正在准备扩大产量，为五年来首见。(完)

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