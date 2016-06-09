金属期市：美元维持弱势推动伦铜上扬，中国假期令交投清淡

中国人民银行周三下调对出口的预估，预测出口将连续第二个月按年下降，但称今年中国经济仍将成长6.8%。

周三公布的经济合作暨发展组织(OECD)月度领先经济指标显示，美国及中国经济放缓情况浮现或已触底迹象。

中国周三公布的海关数据显示，5月铜进口量比上年同期增长19.4%至43万吨。尽管海外价格较高，但中国合约进口保持强劲。

美元指数徘徊在五周低点附近，因市场预期美联储将推迟升息。(完)

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