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亚洲 | 2016年 6月 9日 星期四 09:35 BJT

《汇市简讯》韩国央行意外降息，美元/除日圆外亚币上扬

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* 美元/除日圆外亚洲货币跳涨，韩国央行意外降息

* 直到韩国央行宣布利率决定前，美元/日圆外亚币上午一直在探寻新低

* 美元/坡元自1.3450低点反弹至1.3496，目前涨0.2%

* 美元/马币逆转隔夜走势，至4.02，店头交易市场最新报在4.04左右

* 韩国央行决议也对商品货币造成影响，澳元/美元和新西兰元/美元脱离高位

* 亚洲各地央行显然正针对不乐见的美元弱势作出反击(完)

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全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 许娜)

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