《汇市简讯》韩国央行意外降息，美元/除日圆外亚币上扬

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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* 美元/除日圆外亚洲货币跳涨，韩国央行意外降息
* 直到韩国央行宣布利率决定前，美元/日圆外亚币上午一直在探寻新低
* 美元/坡元自1.3450低点反弹至1.3496，目前涨0.2%
* 美元/马币逆转隔夜走势，至4.02，店头交易市场最新报在4.04左右
* 韩国央行决议也对商品货币造成影响，澳元/美元和新西兰元/美元脱离高位
* 亚洲各地央行显然正针对不乐见的美元弱势作出反击(完)
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