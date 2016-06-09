表格：外资上周仍卖超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透东京6月9日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至6月4日当周，外资仍然卖超日 本股票。 外资6月4日止当周在日本股市卖超978亿日圆，前一周为卖超1,753亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券8,939亿日圆，前一周为卖超5,494亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 5月29日-6月4日 -97.8 +611.0 -14.3 5月22日-5月28日 -175.3 +68.0 -788.5r 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 5月29日-6月4日 +35.2 +893.9 -56.1 5月22日-5月28日 +123.6r -549.4 -12.4 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)