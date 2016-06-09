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亚洲 | 2016年 6月 9日 星期四 09:38 BJT

表格：外资上周仍卖超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透东京6月9日 - 周四出炉的资本流动数据显示，截至6月4日当周，外资仍然卖超日
本股票。

    外资6月4日止当周在日本股市卖超978亿日圆，前一周为卖超1,753亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券8,939亿日圆，前一周为卖超5,494亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
                        股市           债市        货币市场
    5月29日-6月4日       -97.8         +611.0          -14.3 
    5月22日-5月28日     -175.3          +68.0         -788.5r

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市           债市       货币市场
    5月29日-6月4日       +35.2         +893.9          -56.1 
    5月22日-5月28日     +123.6r        -549.4          -12.4 

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完) 
    
  
 (编译 王兴亚；审校 张若琪)

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