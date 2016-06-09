葡萄牙经济：央行下调未来三年增长预估，警告仍可能达不到其预期

标题新闻：英国脱欧事务大臣戴维斯称即便议会否决了退欧协议最终条款，英国仍将退出欧盟
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路透里斯本6月8日 - 由于投资和出口下降，葡萄牙央行周三小幅下调未来三年的经济增长预估，并警告称经济增长“很有可能”达不到其预期水平。
央行在6月经济公报中称，2016年经济料将增长1.3%，增幅低于3月预期的1.5%；2017和2018年经济料分别增长1.6%和1.5%。
政府预计今年经济将增长1.8%。2015年经济增长了1.5%。
央行表示，过去几季经济活动放缓后，经济仍容易遭受冲击。
“过去几季经济活动放缓，与出口和投资表现有关，这表明葡萄牙经济仍很容易遭受冲击，”公报称。
“(经济增长)预期已确认面临诸多风险，这意味着未来经济活动和物价表现很有可能逊于预期，”央行表示。(完) (编译 许娜；审校 白云)
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