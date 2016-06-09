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债券 | 2016年 6月 9日 星期四 10:12 BJT

葡萄牙经济：央行下调未来三年增长预估，警告仍可能达不到其预期

路透里斯本6月8日 - 由于投资和出口下降，葡萄牙央行周三小幅下调未来三年的经济增长预估，并警告称经济增长“很有可能”达不到其预期水平。

央行在6月经济公报中称，2016年经济料将增长1.3%，增幅低于3月预期的1.5%；2017和2018年经济料分别增长1.6%和1.5%。

政府预计今年经济将增长1.8%。2015年经济增长了1.5%。

央行表示，过去几季经济活动放缓后，经济仍容易遭受冲击。

“过去几季经济活动放缓，与出口和投资表现有关，这表明葡萄牙经济仍很容易遭受冲击，”公报称。

“(经济增长)预期已确认面临诸多风险，这意味着未来经济活动和物价表现很有可能逊于预期，”央行表示。(完) (编译 许娜；审校 白云)

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