葡萄牙经济：央行下调未来三年增长预估，警告仍可能达不到其预期

路透里斯本6月8日 - 由于投资和出口下降，葡萄牙央行周三小幅下调未来三年的经济增长预估，并警告称经济增长“很有可能”达不到其预期水平。

央行在6月经济公报中称，2016年经济料将增长1.3%，增幅低于3月预期的1.5%；2017和2018年经济料分别增长1.6%和1.5%。

政府预计今年经济将增长1.8%。2015年经济增长了1.5%。

央行表示，过去几季经济活动放缓后，经济仍容易遭受冲击。

“过去几季经济活动放缓，与出口和投资表现有关，这表明葡萄牙经济仍很容易遭受冲击，”公报称。