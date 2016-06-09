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货币新闻 | 2016年 6月 9日 星期四 10:25 BJT

芝加哥期市：大豆期货连续第四日上涨，逼近近两年高位

小麦主力合约 跌至每蒲式耳4.18-3/4美元，周三跳涨3.4%，至近两年来最高。
    
    天气预报称美国大豆主产区天气干旱，支撑了大豆价格。
    
    美国农业部连续第三天公布大豆现货销售，凸显暴雨影响了阿根廷大豆的收割。
    
    美国农业部周三稍早公布，出口商向中国又出售了13.2万吨2015-16作物年的大豆。中国是全球最大大豆
购买国。
    
        以下是0120GMT报价：
    
      合约              价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           518.75    -0.75  -0.14%    +1.92%     478.46   77 
    CBOT玉米           429.75    -1.50  -0.35%    +0.47%     398.46   74 
    CBOT大豆          1179.00     1.25  +0.11%    +3.31%    1078.64   81
    CBOT稻米           $11.43   -$0.10  -0.87%    -2.64%     $11.46   51
    美国原油           $51.64    $0.41  +0.80%    +2.54%     $47.48   79 
    汇率 
    欧元/美元          $1.140   $0.001  +0.08%    +0.40%
    美元/澳元           0.747    0.000  +0.05%    +0.20% 

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    
    

 (编译 戴素萍/于春红; 审校 许娜/张荻)

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