芝加哥期市：大豆期货连续第四日上涨，逼近近两年高位

小麦主力合约 跌至每蒲式耳4.18-3/4美元，周三跳涨3.4%，至近两年来最高。 天气预报称美国大豆主产区天气干旱，支撑了大豆价格。 美国农业部连续第三天公布大豆现货销售，凸显暴雨影响了阿根廷大豆的收割。 美国农业部周三稍早公布，出口商向中国又出售了13.2万吨2015-16作物年的大豆。中国是全球最大大豆 购买国。 以下是0120GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 518.75 -0.75 -0.14% +1.92% 478.46 77 CBOT玉米 429.75 -1.50 -0.35% +0.47% 398.46 74 CBOT大豆 1179.00 1.25 +0.11% +3.31% 1078.64 81 CBOT稻米 $11.43 -$0.10 -0.87% -2.64% $11.46 51 美国原油 $51.64 $0.41 +0.80% +2.54% $47.48 79 汇率 欧元/美元 $1.140 $0.001 +0.08% +0.40% 美元/澳元 0.747 0.000 +0.05% +0.20% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 戴素萍/于春红; 审校 许娜/张荻)