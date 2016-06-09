《美国上市公司业绩公布日程表》--6月9日至6月16日

路透6月9日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间 ；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时 公司代码 业绩季度及公司名称 间 (日-月-年) (日-月-年) 09-6-2016 BMO SJM.N Q4 2016 J M Smucker Co 09-6-2016 AMC HRB.N Q4 2016 H & R Block Inc 15-6-2016 BMO PGR.N May 2016 Progressive Corp 16-6-2016 BMO KR.N Q1 2016 The Kroger Co 16-6-2016 AMC RHT.N Q1 2017 红帽(Red Hat Inc) 16-6-2016 AMC ORCL.N Q4 2016 甲骨文(Oracle) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (编译 张若琪 审校 龚芳)