德国经济：多数德国企业不确定英国脱欧可能带来的影响--调查

标题新闻：英国脱欧事务大臣戴维斯称英国尚未决定一旦脱欧，金融服务业将如何安排
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路透柏林6月8日 - 周三出炉的调查显示，几近三分之二的德国企业不确定英国脱欧对其业务可能造成的影响；英国将在两周之后进行脱欧公投。
这项由BDI工业联盟及德勤(众信)所进行的调查显示，有64%企业无法评估英国脱欧的带来的影响，有30%企业认为这将产生负面影响。英国为德国第五大贸易伙伴。
“德国企业与英国未来业务关联的不确定性显而易见，”BDI工业联盟主席Markus Kerber指出。
受访的215家企业当中，逾半数企业对英国有出口，或在当地设有分公司；其他企业则仰赖英国进口产品或制造设备。
超过三分之二企业预计，英国脱欧将增添金融市场不确定性；60%企业预计在此背景下，在英国及欧盟关系重新界定前，资本市场及汇率波动性将会加剧。(完) (编译 龚芳; 审校 孙茉莉)
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路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。