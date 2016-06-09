德国经济：多数德国企业不确定英国脱欧可能带来的影响--调查

路透柏林6月8日 - 周三出炉的调查显示，几近三分之二的德国企业不确定英国脱欧对其业务可能造成的影响；英国将在两周之后进行脱欧公投。

这项由BDI工业联盟及德勤(众信)所进行的调查显示，有64%企业无法评估英国脱欧的带来的影响，有30%企业认为这将产生负面影响。英国为德国第五大贸易伙伴。

“德国企业与英国未来业务关联的不确定性显而易见，”BDI工业联盟主席Markus Kerber指出。

受访的215家企业当中，逾半数企业对英国有出口，或在当地设有分公司；其他企业则仰赖英国进口产品或制造设备。