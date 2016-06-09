韩国金融市场：韩国央行意外降息后韩元波动，股市触及2016年高位

Jung并称，韩元将在1,150附近找到底部，而走贬与否将取决于其他市场因素的影响力 ，这些因素包括日本央行货币政策会议及其他美国经济指标。 韩国股市在韩国央行调降政策利率后创下2016年高位。 韩股综合股价指数(KOSPI) 上涨0.2%至2,030.24点。 外资料将连三日买超，近中午时买超1,004亿韩元。 三星电子 涨1.6%，料将连续第七日上涨。 涨跌家数分别为349家和449家。 韩国三年期公债6月期约 上涨0.09点，至110.65。 0219GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,155.7 1,156.6 日圆/韩元 10.8270/68 10.7780 韩国公债期货 * 110.65 110.56 韩国综合股价指数 2,030.24 2,027.08 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 张荻/张若琪)