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亚洲 | 2016年 6月 9日 星期四 10:50 BJT

韩国金融市场：韩国央行意外降息后韩元波动，股市触及2016年高位

Jung并称，韩元将在1,150附近找到底部，而走贬与否将取决于其他市场因素的影响力
，这些因素包括日本央行货币政策会议及其他美国经济指标。
    
    韩国股市在韩国央行调降政策利率后创下2016年高位。
    
    韩股综合股价指数(KOSPI) 上涨0.2%至2,030.24点。
    
    外资料将连三日买超，近中午时买超1,004亿韩元。
    
    三星电子 涨1.6%，料将连续第七日上涨。
    
    涨跌家数分别为349家和449家。
    
     韩国三年期公债6月期约 上涨0.09点，至110.65。
    
                                 0219GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,155.7       1,156.6
    日圆/韩元       10.8270/68       10.7780
    韩国公债期货 *          110.65        110.56
    韩国综合股价指数     2,030.24      2,027.08
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 
    如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完)
        
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    韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选            

 (编译 王丽鑫/戴素萍 审校 张荻/张若琪)

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