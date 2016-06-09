日本股市：日经指数因日圆升值而下跌；小型股受追捧

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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在美元兑日圆跌0.2%至106.79日圆之后，主要出口商股价下跌。美元正在向周一创下的一个月低点106.35回落。
丰田汽车 和本田汽车 均跌约1%。Panasonic 跌2.7%。
在下周美联储与日本央行政策会议等重大事件发生前，许多投资者避免在日本股市建立大型部位，不过有些投资者开始买入小型股。
“与在日经指数成分股相比，这些在创业板挂牌的个股不容易受强势日圆的冲击，”Chibagin Asset Management的总经理Yoshihiro Okumura表示。
东京证交所创业版市场 涨2.1%。
东芝 大涨逾5%。美国与印度周二达成协议，印度将从东芝旗下西屋电气购买六座核反应堆 。
东证股价指数 早盘跌0.92%至1,338.53点。JPX-日经400指数 跌0.99%至12,054.58点。(完)
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