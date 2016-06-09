澳新汇市：新西兰元兑美元大涨，因空头回补仓位

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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新西兰央行维持利率在纪录低位2.25%不变，令原本预期降息的空头感到失望。
“今天的声明暗示新西兰央行朝结束宽松周期迈进一步，”道明证券策略师Prashant Newnaha表示。他并称，央行关于新西兰元的措辞较预期温和，这表明汇率已不再是其担忧因素。
新西兰元兑日圆 亦大涨1.3%，兑英镑 升至一年高点。
澳元兑新西兰元 下挫0.015，自11月来首次跌至1.0500新西兰元下方；4月末曾触及高位1.1263。
新西兰元飙升拉动澳元 一度升至0.7514美元，为5月初以来最高，之后小幅回落至0.7475。
澳元本周至今上涨1.5%，向0.78美元上方的今年高点靠近。短线阻力位在0.75美元附近。(完)
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(编译 戴素萍/王兴亚；审校 张荻/张涛)
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