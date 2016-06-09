新闻稿：中国5月CPI同比上涨2.0%，其中食品价格涨5.9%--国家统计局

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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路透上海6月9日 - 以下是中国国家统计局周四公布的2016年5月份居民消费价格新闻稿全文： 2016年5月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.0%。其中，城市上涨2.0%，农村上涨2.1%；食品价格上涨5.9%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨2.0%，服务价格上涨2.1%。1-5月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨2.1%。 5月份，全国居民消费价格总水平环比下降0.5%。其中，城市下降0.5%，农村下降0.4%；食品价格下降2.7%，非食品价格上涨0.1%；消费品价格下降0.7%，服务价格持平。
一、各类商品及服务价格同比变动情况 5月份，食品烟酒价格同比上涨4.7%，影响CPI上涨约1.39个百分点。其中，畜肉类价格上涨20.8%，影响CPI上涨约0.88个百分点（猪肉价格上涨33.6%，影响CPI上涨约0.77个百分点）；鲜菜价格上涨6.4%，影响CPI上涨约0.14个百分点；水产品价格上涨4.9%，影响CPI上涨约0.09个百分点；粮食价格上涨0.6%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜果价格下降7.6%，影响CPI下降约0.14个百分点。 5月份，其他七大类价格同比六涨一降。其中，医疗保健、其他用品和服务、居住、衣着、教育文化和娱乐、生活用品及服务价格分别上涨3.5%、2.2%、1.6%、1.5%、1.2%、0.6%；交通和通信价格下降2.6%。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 5月份，食品烟酒价格环比下降1.8%，影响CPI下降约0.54个百分点。其中，畜肉类价格上涨1.6%，影响CPI上涨约0.08个百分点（猪肉价格上涨2.3%，影响CPI上涨约0.07个百分点）；鲜菜价格下降21.5%，影响CPI下降约0.64个百分点；鲜果价格下降1.3%，影响CPI下降约0.02个百分点。 5月份，其他七大类价格环比五涨一降一平。其中，交通和通信、其他用品和服务、医疗保健、衣着、居住价格分别上涨0.3%、0.3%、0.2%、0.1%、0.1%；教育文化和娱乐价格下降0.1%；生活用品及服务价格持平。（完）
新闻稿原文详见统计局网站：here (发稿 曾祥进)
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