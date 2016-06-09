新闻稿：中国5月CPI同比上涨2.0%，其中食品价格涨5.9%--国家统计局

一、各类商品及服务价格同比变动情况 5月份，食品烟酒价格同比上涨4.7%，影响CPI上涨约1.39个百分点。其中，畜肉类价格上涨20.8%，影响CPI上涨约0.88个百分点（猪肉价格上涨33.6%，影响CPI上涨约0.77个百分点）；鲜菜价格上涨6.4%，影响CPI上涨约0.14个百分点；水产品价格上涨4.9%，影响CPI上涨约0.09个百分点；粮食价格上涨0.6%，影响CPI上涨约0.01个百分点；鲜果价格下降7.6%，影响CPI下降约0.14个百分点。 5月份，其他七大类价格同比六涨一降。其中，医疗保健、其他用品和服务、居住、衣着、教育文化和娱乐、生活用品及服务价格分别上涨3.5%、2.2%、1.6%、1.5%、1.2%、0.6%；交通和通信价格下降2.6%。 二、各类商品及服务价格环比变动情况 5月份，食品烟酒价格环比下降1.8%，影响CPI下降约0.54个百分点。其中，畜肉类价格上涨1.6%，影响CPI上涨约0.08个百分点（猪肉价格上涨2.3%，影响CPI上涨约0.07个百分点）；鲜菜价格下降21.5%，影响CPI下降约0.64个百分点；鲜果价格下降1.3%，影响CPI下降约0.02个百分点。 5月份，其他七大类价格环比五涨一降一平。其中，交通和通信、其他用品和服务、医疗保健、衣着、居住价格分别上涨0.3%、0.3%、0.2%、0.1%、0.1%；教育文化和娱乐价格下降0.1%；生活用品及服务价格持平。（完）