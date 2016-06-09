新闻稿：中国5月PPI同比下降2.8%，环比上涨0.5%--国家统计局

路透上海6月9日 - 以下为中国国家统计局周四公布的2016年5月工业生产者出厂价格(PPI)报告全文： 2016年5月份，全国工业生产者出厂价格环比上涨0.5%，同比下降2.8%。工业生产者购进价格环比上涨0.6%，同比下降3.8%。1-5月平均，工业生产者出厂价格同比下降4.1%，工业生产者购进价格同比下降5.1%。 一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降3.7%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约2.7个百分点。其中，采掘工业价格下降9.6%，原材料工业价格下降7.2%，加工工业价格下降1.8%。生活资料价格同比下降0.2%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.6%，衣着价格上涨0.7%，一般日用品价格下降0.3%，耐用消费品价格下降1.7%。 据测算，在5月份-2.8%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-3.8个百分点，新涨价因素约为1.0个百分点。 工业生产者购进价格中，燃料动力类价格同比下降8.3%，有色金属材料及电线类价格下降7.0%，黑色金属材料类和化工原料类价格均下降4.1%，建筑材料及非金属类价格下降3.9%。 二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比上涨0.7%，影响全国工业生产者出厂价格总水平上涨约0.5个百分点。其中，采掘工业价格上涨3.8%，原材料工业价格上涨0.9%，加工工业价格上涨0.4%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品价格持平，衣着价格下降0.1%，一般日用品价格上涨0.1%，耐用消费品价格下降0.3%。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格环比上涨1.7%，燃料动力类价格上涨1.3%，有色金属材料及电线类和建筑材料及非金属类价格均上涨0.5%，农副产品类价格上涨0.4%。（完）