日本债市：公债价格上涨，五年期券标售结果强劲

当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.245% +0.0 -0.245% 五年期公债 -0.240% -1.5 -0.225% 10年期公债 -0.120% -0.5 -0.115% 20年期公债 0.215% -1.0 0.225% 30年期公债 0.305% +0.0 0.305% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.14 +0.14 152.00 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 戴素萍/徐文焰；审校 郑茵/许娜)