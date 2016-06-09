《全球汇市》新西兰央行维持利率不变后新西兰元飙涨，美元走低

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1399 1.1392 +0.06 +4.96 1.0860 美元/日圆 106.58 106.97 -0.36 -11.40 120.30 欧元/日圆 121.56 121.86 -0.25 -6.83 130.47 美元/瑞郎 0.9582 0.9590 -0.08 -4.35 1.0018 英镑/美元 1.4494 1.4501 -0.05 -1.66 1.4738 美元/加元 1.2684 1.2693 -0.07 -8.35 1.3839 美元/离岸人民币 6.5680 6.5657 +0.04 +0.00 6.5680 澳元/美元 0.7459 0.7468 -0.12 +2.53 0.7275 新西兰元/美元 0.7140 0.7003 +1.96 +4.62 0.6825 澳元/日圆 79.520 79.920 -0.50 -9.24 87.620 新西兰元/日圆 76.090 75.060 +1.37 -7.18 81.980 英镑/日圆 154.53 155.15 -0.40 -12.80 177.22 澳元/新西兰元 1.0445 1.0637 -1.81 -2.05 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 王颖/高琦/李爽/蔡美珍；审校 张荻/孙茉莉/艾茂林/郑茵)
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