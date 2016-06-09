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亚洲 | 2016年 6月 9日 星期四 12:45 BJT

《全球汇市》新西兰央行维持利率不变后新西兰元飙涨，美元走低

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1399  1.1392  +0.06  +4.96  1.0860
    美元/日圆            106.58  106.97  -0.36 -11.40  120.30
    欧元/日圆         121.56  121.86  -0.25  -6.83  130.47
    美元/瑞郎            0.9582  0.9590  -0.08  -4.35  1.0018
    英镑/美元            1.4494  1.4501  -0.05  -1.66  1.4738
    美元/加元            1.2684  1.2693  -0.07  -8.35  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5680  6.5657  +0.04  +0.00  6.5680
    澳元/美元            0.7459  0.7468  -0.12  +2.53  0.7275
    新西兰元/美元        0.7140  0.7003  +1.96  +4.62  0.6825
    澳元/日圆         79.520  79.920  -0.50  -9.24  87.620
    新西兰元/日圆     76.090  75.060  +1.37  -7.18  81.980
    英镑/日圆         154.53  155.15  -0.40 -12.80  177.22
    澳元/新西兰元     1.0445  1.0637  -1.81  -2.05  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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 (编译 王颖/高琦/李爽/蔡美珍；审校 张荻/孙茉莉/艾茂林/郑茵)

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