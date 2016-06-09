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亚洲 | 2016年 6月 9日 星期四 13:57 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：新西兰央行按兵不动，韩国降息至纪录低点

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* 新西兰元/美元上扬1.57%，澳元/新西兰元跌1.56%，美元/日圆下滑0.2%，欧元/美元小涨0.05%

* 美元/韩元下滑0.1%，美元/离岸人民币涨0.03%，美元/马币跌0.58%，美元/坡元涨0.1%

* 日股日经指数跌0.65%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.11%，韩国股市跌0.7%，美国原油期货升0.57%，美国10年期公债收益率报1.68%

* 新西兰央行维持利率在纪录低位2.25%不变，保持进一步宽松倾向

* 韩国央行降息至纪录低点，因贸易及结构性改革加剧经济风险

* 中国、香港和台湾市场休市

(完)

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(编译 艾茂林; 审校 张若琪)

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