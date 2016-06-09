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亚洲 | 2016年 6月 9日 星期四 14:13 BJT

新兴汇市：韩国降息韩元受挫；美元疲弱助涨其他亚洲货币

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            106.74    106.98   +0.22  +12.70    120.30
    坡元            1.3485    1.3471   -0.10   +5.12    1.4175
    台币          32.225    32.225   +0.00   +2.61    33.066
    韩元           1154.62   1156.60   +0.17   +1.76   1174.95
    泰铢             35.10     35.21   +0.31   +2.62     36.02
    菲律宾披索       45.89     46.01   +0.26   +2.20     46.90
    印尼卢比      13245.00  13260.00   +0.11   +4.08  13785.00
    印度卢比       66.66     66.65   -0.01   -0.76     66.15
    马币            4.0330    4.0615   +0.71   +6.37    4.2900
    
    * 中国和台湾因假期休市。(完)
    
      
      
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 (编译 张涛/于春红/杜明霞/张若琪 审校 张明钧/艾茂林/蔡美珍/王兴亚)

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