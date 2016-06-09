新兴汇市：韩国降息韩元受挫；美元疲弱助涨其他亚洲货币

亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 106.74 106.98 +0.22 +12.70 120.30 坡元 1.3485 1.3471 -0.10 +5.12 1.4175 台币 32.225 32.225 +0.00 +2.61 33.066 韩元 1154.62 1156.60 +0.17 +1.76 1174.95 泰铢 35.10 35.21 +0.31 +2.62 36.02 菲律宾披索 45.89 46.01 +0.26 +2.20 46.90 印尼卢比 13245.00 13260.00 +0.11 +4.08 13785.00 印度卢比 66.66 66.65 -0.01 -0.76 66.15 马币 4.0330 4.0615 +0.71 +6.37 4.2900 * 中国和台湾因假期休市。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/于春红/杜明霞/张若琪 审校 张明钧/艾茂林/蔡美珍/王兴亚)