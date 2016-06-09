主要国家经济指标预测--6月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 49.6 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 39.00 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 38.50 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) 持平 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0600 德国批发物价指数(较前月) 5月 -- +0.3% (较上年同期) -- -2.7% 0645 法国工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.3% 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 +0.2% 持平 经工作日调整(较上年同期) -- +0.5% 0830 英国建筑业产出(较前月) 4月 +1.7% -3.6% (较上年同期) -4.8% -4.5% 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 5月 增加0.38 减少0.21 失业率 7.1% 7.1% 就业参与率 65.8% 65.8% 1400 美国密西根大学消费者信心指数 6月初值 94.0 94.7 现况指数 108.8 109.9 预期指数 83.8 84.9 1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字600 盈余1,060 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月9日(四) 0130 中国居民消费价格指数（CPI） 5月 +2.0% 2.3% 工业生产者价格指数（PPI） 5月 -2.8% -3.3% -- 韩国央行利率决定 6月 降息25基点至1.25% 1.5% 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第一季修正值 +0.3% -- 0545 瑞士未经季节调整失业率 5月 +3.3% -- 经季节调整失业率 +3.5% -- 0600 德国经季节调整后出口(较前月) 4月 持平 -0.60% 经季节调整后进口(较前月) -0.2% +1.2% 经季节调整后贸易收支(亿欧元) 顺差240 顺差230 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 4月 逆差26.02 逆差31 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差105.26 逆差112 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 53.2 -- 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 51.2 -- 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 38.2 -- 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 35.5 -- 1230 加拿大产能利用率 第一季 81.4% 81.3% 1230 加拿大新屋价格指数 4月 +0.3% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月4日当周 26.4 27 四周均值(万人) 26.95 -- 续请失业金人数(万人) 5月28日当周 209.5 217.1 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 4月 +0.6% +0.1% 趸售销售(较前月) +0.1% +0.7% 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 -0.3% -- (较上年同期) +3.3% -- 2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) -4.2% -4.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 张明钧/王洋; 审校 于春红)