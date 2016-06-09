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亚洲 | 2016年 6月 10日 星期五 07:52 BJT

****主要国家经济指标预测--6月10日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值    
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月           --        49.6
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月           --       39.00
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月           --       38.50 
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   5月终值         +0.4%      +0.4% 
                                 (较上年同期)                    持平       持平
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                        +0.1%      +0.1%
    0600 德国批发物价指数(较前月)                   5月           --       +0.3%
                         (较上年同期)                             --       -2.7%
    0645 法国工业生产(较前月)                       4月         +0.4%      -0.3%
    0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月)         4月         +0.2%       持平
                   经工作日调整(较上年同期)                       --       +0.5%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                     4月         +1.7%      -3.6%
                       (较上年同期)                             -4.8%      -4.5%         
    1230 加拿大就业岗位变动(万个)                   5月      增加0.38   减少0.21
               失业率                                            7.1%       7.1%
               就业参与率                                       65.8%      65.8%
    1400 美国密西根大学消费者信心指数           6月初值          94.0       94.7
                             现况指数                           108.8      109.9
                             预期指数                            83.8       84.9
    1800 美国联邦预算(亿美元)                       5月       赤字600  盈余1,060
    
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值     预估值

    6月9日(四)        
    0130 中国居民消费价格指数（CPI）                5月          +2.0%       2.3% 
             工业生产者价格指数（PPI）              5月          -2.8%      -3.3%
     --  韩国央行利率决定                           6月  降息25基点至1.25%   1.5%   
    0530 法国非农就业岗位(较前季)           第一季修正值         +0.3%        --  
    0545 瑞士未经季节调整失业率                     5月          +3.3%        --  
             经季节调整失业率                                    +3.5%        --  
    0600 德国经季节调整后出口(较前月)               4月           持平     -0.60% 
             经季节调整后进口(较前月)                            -0.2%      +1.2%  
             经季节调整后贸易收支(亿欧元)                      顺差240    顺差230 
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)           4月      逆差26.02     逆差31 
             全球商品贸易收支(亿英镑)                       逆差105.26    逆差112 
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月           53.2        -- 
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月           51.2        --  
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月           38.2        --
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数    6月           35.5        --  
    1230 加拿大产能利用率                         第一季         81.4%      81.3% 
    1230 加拿大新屋价格指数                         4月          +0.3%      +0.2%  
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)         6月4日当周          26.4         27 
                 四周均值(万人)                                  26.95         --  
                 续请失业金人数(万人)        5月28日当周         209.5      217.1  
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                 4月          +0.6%      +0.1%  
             趸售销售(较前月)                                    +0.1%      +0.7% 
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)               5月          -0.3%        --  
                          (较上年同期)                           +3.3%        -- 
    2350 日本国内企业物价指数(CGPI)(较前月)         5月          +0.2%      +0.1% 
                                  (较上年同期)                   -4.2%      -4.2%
    (完)
           
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 张明钧/王洋; 审校 于春红)

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