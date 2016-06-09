欧洲金融：银行业者申贷欧洲央行TLTRO II金额料偏低--消息人士

路透法兰克福6月8日 - 欧洲央行即将推出新一轮四年期免费贷款，多名知道内情消息人士向路透表示，央行预期银行业者的申请情况将不踊跃，因信贷需求仍旧不振，且许多银行业者手上仍现金过剩。

欧洲央行3月宣布将推出第二轮定向长期再融资操作(TLTRO II)，作为刺激欧元区信贷复苏的强力工具，只要申贷的银行扩大对家庭或企业放贷，欧洲将会资助这些银行。

但与央行消息人士对话的内容显示，当这项计划于6月22日展开时，银行对于这批新贷款的需求可能不大。

银行业者可能用成本更为低廉的新TLTRO贷款来取代旧贷款，在扣除欧洲央行前次TLTRO贷款余额4,230亿欧元(4,803.6亿美元)之后，消息人士称银行业者料最多仅将新贷入几百亿欧元。

上述数字将远低于2014年9月第一次TLTRO竞标时的借款金额826亿欧元，在新计画1.6万亿(兆)欧元总额度中，仅占一小部分。TLTRO II将每三个月进行竞标一次，直到2月。

银行对央行的贷款兴趣冷淡，反映了欧元区信贷需求不振。