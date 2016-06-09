全球金市：金价触及三周新高，因美元走软和美联储升息预期降温

“虽然金价可能有进一步上涨的空间，但短期来看涨势可能遇到一些波折。我们预计，随着美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议临近，成交量可能下降，一些短线交易员将平仓了结获利，”汇丰分析师James Steel在报告中称。

“我们猜测净多头已经大幅上升，这应部分反映在下一份交易商持仓数据中。这可能抑制进一步的买盘，甚至可能触发获利了结。”

今年迄今黄金已上涨19%，涨势使得Barrick Gold 等黄金矿商考虑扩张，并研究增产的新办法，这是五年来首次。

俄罗斯财政部周三在声明稿中表示，俄罗斯1-4月生产67.75吨的黄金，高于上年同期的63.27吨。

其他贵金属方面，现货银 周四触及三周新高，上日涨近4%，创4月19日以来最大单日涨幅。银价升1%至每盎司17.20美元。

现货铂金 和现货钯金 持平，分别报每盎司1,005.50美元和559.98美元。(完)

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