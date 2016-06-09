金属期市：美元低迷之际伦铜上涨，中国假期减低成交量

铜价跌向三个月波动区间的低端。若跌破每吨4,545美元附近的支撑位，则将下看2月以来低位。

上海期交所 逢端午节假期休市两天，周一重新开市。LME亚洲金属研讨会也即将开幕。

预计会议将讨论香港交易所 在中国南方建立工业金属基础的计划。

另外，中国央行研究局首席经济学家马骏等撰写工作论文更新今年宏观经济年度指标预测称，维持全年GDP增速为6.8%的基准预测不变，并将固定资产投资增速预测上调0.2个百分点至为11.0%，出口增速预测下调4.1个百分点至-1.0%，CPI涨幅预测则上调至2.4%。

OECD领先指标显示显示，美国和中国这两个全球最大经济体的经济增长有企稳迹象。

周三的海关数据显示，中国5月铜进口同比跃增19.4%至43万吨。

周四公布的数据显示，德国4月进口意外下降而出口保持不变，贸易顺差增至月度新高。 (完)

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