《全球汇市》新西兰元受央行决议推高，美元兑日圆跌至五周低点

但市场对于今年美联储进一步升息的预期目前回到极低水准，美元兑日圆一度跌0.5%至106.32日圆。 “美元/日圆过去两个月在105-111的大区间波动，市场不断重新评估美联储升息时机，”瑞银财富管理分 析师在报告中称。 他们认为，日本大型养老基金加大对外汇曝险的对冲，将压抑美元反弹，如果美联储真的逐步升息，美元 未来12个月将在110日圆左右企稳。 “不能排除可能有更大幅度反弹，但很可能会遭遇避险操作的阻挠，”他们说。 美元兑日圆 最新跌0.3%报106.63，跌向周一所及一个月低位106.35. 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1379 1.1392 -0.11 +4.78 1.0860 美元/日圆 106.37 106.97 -0.56 -11.58 120.30 欧元/日圆 121.05 121.86 -0.66 -7.22 130.47 美元/瑞郎 0.9600 0.9590 +0.10 -4.17 1.0018 英镑/美元 1.4456 1.4501 -0.31 -1.91 1.4738 美元/加元 1.2715 1.2693 +0.17 -8.12 1.3839 美元/离岸人民币 6.5732 6.5657 +0.11 +0.08 6.5680 澳元/美元 0.7442 0.7468 -0.35 +2.30 0.7275 新西兰元/美元 0.7124 0.7003 +1.73 +4.38 0.6825 欧元/瑞郎 1.0922 1.0927 -0.05 +0.33 1.0886 欧元/英镑 0.7870 0.7857 +0.17 +6.83 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.2476 9.2415 +0.07 +0.84 9.1705 美元/挪威克朗 8.1426 8.1013 +0.51 -7.89 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 艾茂林/高琦/李爽 审校 王颖/杜明霞/蔡美珍)