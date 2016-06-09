版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 9日 星期四 16:21 BJT

《全球汇市》新西兰元受央行决议推高，美元兑日圆跌至五周低点

但市场对于今年美联储进一步升息的预期目前回到极低水准，美元兑日圆一度跌0.5%至106.32日圆。
    
    “美元/日圆过去两个月在105-111的大区间波动，市场不断重新评估美联储升息时机，”瑞银财富管理分
析师在报告中称。
    
    他们认为，日本大型养老基金加大对外汇曝险的对冲，将压抑美元反弹，如果美联储真的逐步升息，美元
未来12个月将在110日圆左右企稳。
    
    “不能排除可能有更大幅度反弹，但很可能会遭遇避险操作的阻挠，”他们说。
    
    美元兑日圆 最新跌0.3%报106.63，跌向周一所及一个月低位106.35.
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1379  1.1392  -0.11  +4.78  1.0860
    美元/日圆            106.37  106.97  -0.56 -11.58  120.30
    欧元/日圆         121.05  121.86  -0.66  -7.22  130.47
    美元/瑞郎            0.9600  0.9590  +0.10  -4.17  1.0018
    英镑/美元            1.4456  1.4501  -0.31  -1.91  1.4738
    美元/加元            1.2715  1.2693  +0.17  -8.12  1.3839
    美元/离岸人民币         6.5732  6.5657  +0.11  +0.08  6.5680
    澳元/美元            0.7442  0.7468  -0.35  +2.30  0.7275
    新西兰元/美元        0.7124  0.7003  +1.73  +4.38  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0922  1.0927  -0.05  +0.33  1.0886
    欧元/英镑         0.7870  0.7857  +0.17  +6.83  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.2476  9.2415  +0.07  +0.84  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1426  8.1013  +0.51  -7.89  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 艾茂林/高琦/李爽  审校 王颖/杜明霞/蔡美珍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐