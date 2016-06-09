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市场报道 | 2016年 6月 9日 星期四 16:40 BJT

全球贵金属：6月8日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓较前日持平

路透6月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓持平于周二；同期
全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦保持不变。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期     变动      增减
    SPDR      28,329,699.3   6月8日    28,329,699.3     6月7日     0.0   0.00%
    iShares  338,725,460.7   6月8日   338,725,460.7     6月7日     0.0   0.00%
    (完)
        
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    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 张涛；审校 李爽)

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