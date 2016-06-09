全球贵金属：6月8日SPDR黄金持仓及iShares白银持仓较前日持平

路透6月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓持平于周二；同期 全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦保持不变。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 28,329,699.3 6月8日 28,329,699.3 6月7日 0.0 0.00% iShares 338,725,460.7 6月8日 338,725,460.7 6月7日 0.0 0.00% (完) 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张涛；审校 李爽)