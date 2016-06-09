欧洲汇市：英镑因风险偏好减弱而走低，日圆兑英镑涨1%

由于6月23日公投结果，以及退欧影响方面都有很大不确定性，公投之前发布的经济数据影响力不如以往。

数据表明，英国4月贸易逆差缩减幅度超过预估，4月商品出口按月增幅创纪录，暗示近期疲弱的贸易表现可能将迎来转折，但英镑并未受到很大提振。

“现在，汇市的风险胃纳正在减弱...英国退欧风险是市场和风险偏好最大的障碍之一，在这种环境下英镑将表现较差，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley表示。

英镑兑美元 跌0.3%至1.4468美元。英镑兑日圆跌逾1%，跌向八周低点。

英镑兑欧元 小跌0.2%至0.78715英镑。

“我们仍认为，英镑将继续在今年交易区间内波动。”法国农业信贷银行分析师指出。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价