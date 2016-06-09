欧洲汇市：英镑因风险偏好减弱而走低，日圆兑英镑涨1%

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
由于6月23日公投结果，以及退欧影响方面都有很大不确定性，公投之前发布的经济数据影响力不如以往。
数据表明，英国4月贸易逆差缩减幅度超过预估，4月商品出口按月增幅创纪录，暗示近期疲弱的贸易表现可能将迎来转折，但英镑并未受到很大提振。
“现在，汇市的风险胃纳正在减弱...英国退欧风险是市场和风险偏好最大的障碍之一，在这种环境下英镑将表现较差，”荷兰合作银行汇市策略师Jane Foley表示。
英镑兑美元 跌0.3%至1.4468美元。英镑兑日圆跌逾1%，跌向八周低点。
英镑兑欧元 小跌0.2%至0.78715英镑。
“我们仍认为，英镑将继续在今年交易区间内波动。”法国农业信贷银行分析师指出。(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/王颖；审校 艾茂林/蔡美珍)
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