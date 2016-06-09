亚洲橡胶：TOCOM期胶挫跌至近四个月新低，因日圆走强带来压力

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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“我猜测期胶今日的跌势更多是与高频计算机交易有关。因为市场挫跌的方式非常奇怪。”一位驻东京的交易员说道。
“一些人试图推低市场，以利用中国休市交投淡静的机会牟利。”他表示。
中国市场周四和周五逢端午节假期休市。
新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶 最新报每公斤123美分，下跌4.1美分。（完）
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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王颖/高琦 审校 李爽)
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