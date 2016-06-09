马来西亚期市：棕榈油期货连跌第四日，因马币走强

路透吉隆坡6月9日 - 马来西亚棕榈油期货周四下滑，盘初曾一度上涨，这是棕榈油连续第四日下滑，因马币走坚。

成交量为43,807口，2015年日均成交量为44,600口。

棕榈油连续四日的跌势，令其本周迄今累计跌幅达到近3%。

“市场追随马币的走势，所以下滑，”吉隆坡一交易员说。

另一位交易员稍早曾表示，虽然马币走坚抑制涨势，但市场预计马来西亚棕榈油总署(MPOB)将公布的数据会构成利好。