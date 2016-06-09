马来西亚期市：棕榈油期货连跌第四日，因马币走强

标题新闻：德国工商联会(DIHK)称德国企业将因英国要退出欧盟单一市场而开始减少在英国的投资
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路透吉隆坡6月9日 - 马来西亚棕榈油期货周四下滑，盘初曾一度上涨，这是棕榈油连续第四日下滑，因马币走坚。
马币兑美元傍晚时上涨0.4%至4.0450，盘中一度触及5月18日以来最高4.0230。
8月棕榈油期货 收低0.1%，报每吨2,587马币(640美元)。
成交量为43,807口，2015年日均成交量为44,600口。
棕榈油连续四日的跌势，令其本周迄今累计跌幅达到近3%。
“市场追随马币的走势，所以下滑，”吉隆坡一交易员说。
另一位交易员稍早曾表示，虽然马币走坚抑制涨势，但市场预计马来西亚棕榈油总署(MPOB)将公布的数据会构成利好。
周五MPOB将公布5月官方数据。路透调查显示，5月末棕榈油库存料较4月下滑8.8%至164万吨。
芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 下滑0.4%。(完)
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