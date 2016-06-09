版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 9日 星期四 19:36 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货连跌第四日，因马币走强

路透吉隆坡6月9日 - 马来西亚棕榈油期货周四下滑，盘初曾一度上涨，这是棕榈油连续第四日下滑，因马币走坚。

马币兑美元傍晚时上涨0.4%至4.0450，盘中一度触及5月18日以来最高4.0230。

8月棕榈油期货 收低0.1%，报每吨2,587马币(640美元)。

成交量为43,807口，2015年日均成交量为44,600口。

棕榈油连续四日的跌势，令其本周迄今累计跌幅达到近3%。

“市场追随马币的走势，所以下滑，”吉隆坡一交易员说。

另一位交易员稍早曾表示，虽然马币走坚抑制涨势，但市场预计马来西亚棕榈油总署(MPOB)将公布的数据会构成利好。

周五MPOB将公布5月官方数据。路透调查显示，5月末棕榈油库存料较4月下滑8.8%至164万吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油 下滑0.4%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐