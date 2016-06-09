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货币新闻 | 2016年 6月 10日 星期五 07:21 BJT

修正-表格：美国6月2日止当周农作物出口销售报告--USDA

(更正：内文首段应为周四，非周五)
    路透华盛顿6月9日 - 美国农业部(USDA)周四公布，6月2日止当周农作物出口销售报告 (单位为千吨； 棉
花以千包计)：


                当周约定销售净变动             新销售             累计约定销售
            本年度   下年度      合计     本年度    下年度     本年度     上年度
    小麦     223.8      0.0     223.8    1,642.2      0.0     5,764.6    4,731.7
    大麦       0.2      0.0       0.2        2.3      0.0         8.5        8.4
    玉米   1,558.8    120.4   1,679.2    1,746.2    120.4    44,692.4   43,956.2
    高粱     119.6      0.0     119.6      119.6      0.0     7,446.0    8,310.3
    大豆     758.5    475.5   1,234.0      964.7    565.5    48,453.8   50,237.2
    豆粕      44.3    136.7     181.0       52.4    147.5     9,453.6   10,731.8
    豆油      14.5      7.6      22.1       14.7      7.6       956.9      740.9
    皮马棉     6.8     17.8      24.6        7.0     17.8       520.3      403.1
    陆地棉   110.1    112.8     222.9      130.4    116.3     8,366.7   10,595.1
    稻米      24.5      0.6      25.1       27.9      0.6     3,188.7    3,260.4  (完)
    
  
 (编译 王洋; 审校 杜明霞)

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