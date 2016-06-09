修正-表格：美国6月2日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国债市：英债价格从两周高位回落，此前英国首相发表退欧讲话
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
(更正：内文首段应为周四，非周五) 路透华盛顿6月9日 - 美国农业部(USDA)周四公布，6月2日止当周农作物出口销售报告 (单位为千吨； 棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 223.8 0.0 223.8 1,642.2 0.0 5,764.6 4,731.7 大麦 0.2 0.0 0.2 2.3 0.0 8.5 8.4 玉米 1,558.8 120.4 1,679.2 1,746.2 120.4 44,692.4 43,956.2 高粱 119.6 0.0 119.6 119.6 0.0 7,446.0 8,310.3 大豆 758.5 475.5 1,234.0 964.7 565.5 48,453.8 50,237.2 豆粕 44.3 136.7 181.0 52.4 147.5 9,453.6 10,731.8 豆油 14.5 7.6 22.1 14.7 7.6 956.9 740.9 皮马棉 6.8 17.8 24.6 7.0 17.8 520.3 403.1 陆地棉 110.1 112.8 222.9 130.4 116.3 8,366.7 10,595.1 稻米 24.5 0.6 25.1 27.9 0.6 3,188.7 3,260.4 (完) (编译 王洋; 审校 杜明霞)
路透伦敦1月17日 - 英债价格周二从两周高位回落，此前英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)发表退欧讲话，英镑可望录得2008年来最大单日涨幅。
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