国际油市：亚洲燃料油价差进一步走弱,供给充足盖过尼日利亚袭击的影响

路透新加坡6月9日 - 亚洲380-cst高硫燃料油价差周四跌至七个月低点，交易员称，此前官方数据显示，尽管降至四周低点，但新加坡燃料油库存仍然充足。

路透Eikon数据显示，380-cst燃料油价差 走弱至每吨贴水5.25美元，创下10月27日以来最低。180-cst燃料油价差走阔至每吨贴水4.75美元，为12月22日以来最低。

新加坡的交易员周四表示，尽管燃料油价差走弱，但还有人试图缩窄价差，称尼日利亚国内的袭击事件不断，干扰石油生产。

“一些人利用尼日利亚问题试图缩窄价差，”一位新加坡的交易员说。

从印度到美国的炼厂都暂停从尼日利亚进口石油，因该国政府正试图平息尼日尔河三角洲地区武装分子的袭击活动。

新加坡国际企业发展局(IES)周四公布的数据显示，6月8日止当周，新加坡陆上燃料油库存下降278万桶，至2,841万桶。

IES上周公布，6月2日止当周，13家主要石油和石油存储公司的库存累积为创纪录的3,118万桶。

尽管库存下降，但仍比2015年6月10日时要高，当时约为2,729万桶。

这位新加坡交易员表示，市场“肯定”是燃料油供给过剩。

新加坡现货市场上有两笔交易达成。

Coastal从嘉能可买入20,000吨船期为7月5-9日的380-cst高硫燃料油，价格为6月均价。

兴隆以每吨较新加坡报价贴水3美元的价格，从Coastal买入20,000吨380-cst高硫燃料油，船期为6月27日-7月1日。(完)

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