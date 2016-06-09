全球航运：波罗的海乾散货运价指数微幅上涨，因较大型船需求增强

标题新闻：2016年中国公司海外房地产投资较上年增加53%，至330亿美元-仲量联行
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路透6月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四微幅上涨，因对海岬型和巴拿马型船舶需求增强。
整体乾散货运价指数 升1点，或0.16%，报611点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上涨22点，或2.26%，至995点。日均获利增加110美元，报7,164美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 上升3点，或0.56%，报543点。日均获增长23美元，报4,339美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
超灵便型船运价指数 跌4点，报560点。波罗的海灵便型船运价指数 跌6点，至332点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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