全球航运：波罗的海乾散货运价指数微幅上涨，因较大型船需求增强

路透6月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四微幅上涨，因对海岬型和巴拿马型船舶需求增强。

整体乾散货运价指数 升1点，或0.16%，报611点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨22点，或2.26%，至995点。日均获利增加110美元，报7,164美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 上升3点，或0.56%，报543点。日均获增长23美元，报4,339美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

超灵便型船运价指数 跌4点，报560点。波罗的海灵便型船运价指数 跌6点，至332点。(完)