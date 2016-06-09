欧元债市：10年期德债收益率触及纪录新低，接近测试零水准

* 全球公债市场涨势加速

* 英国退欧忧虑和西班牙选举推动避险买需

* 美国10年期公债收益率降至2月来最低

路透伦敦6月9日 - 德国10年期公债收益率周四触及纪录新低，进一步接近负值区域，因全球债市涨势加速。

对美国短期内加息的预期下降和包括本月英国退欧公投和西班牙选举在内的政治风险加剧，提振避险公债需求。

美国10年期公债 收益率降至2月来最低水准，英国10年期公债收益率触及纪录低点。

德国10年期公债 收益率跌至最低0.024%，这是连续第三日触及纪录低点。欧洲央行货币刺激计划也拉低德债收益率。

“有许多不同的因素拖低公债收益率，一开始是上周疲弱的美国就业数据降低美国加息预期，”法国巴黎银行欧洲策率策略师Patrick Jacq说。

投资者几乎完全排除美联储在下周会议上加息的可能性，且7月加息的机率降至大约24%。

根据评级机构惠誉，全球价值大约10万亿美元的主权债的收益率处于负值区域，分析师表示，德国10年期公债收益率可能不久将加入这行列。

英国6月23日退欧公投前的不确定性，可能引发德债收益率跌破零。

“现在离零很近，我认为市场想看看是否能跌穿该水准，”DZ Bank策略师Christian Lenk说。

Lenk称，他认为围绕英国退欧的紧张情绪可能促使10年期德债收益率近期降至略低于零的水准，但预计收益率将在今年下半年上升。

德国商业银行也表示，可能很快测试零关口。

欧洲央行1.7万亿(兆)欧元购债计划支撑德债需求，进而压低收益率。

欧洲央行青睐冲量长期通胀预期的五年和五年远期损益平衡通胀率 交投在1.43%以下的水准，为约六周来最低水平。

全球债市上涨，也带动整个欧元区公债市场，欧元区公债收益率下降1-5个基点不等。